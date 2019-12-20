AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النائب العام: إنشاء نيابة غسل أموال في كل نيابة كلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:03 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
Advertisements
قسم الحوادث
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.

وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، فتختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشغوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018.

وشمل القرار، أن تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الأإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

وتوولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضاءي، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من غد السبت، وعلى الجهات المختصة بالنيابة العامة تنفيذه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمحاربة الفساد.. السعودية تحفز مواطنيها.. النيابة العامة: الإبلاغ عن الجريمة يخفف العقوبة.. وتؤكد: غسيل الأموال يعزز الاقتصادات الخفية

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد فى نهاية الموسم

هل يجرؤ على فعلها.. أردوغان يهدد بتحرك ضد روسيا في ليبيا

انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 0.30%

بعد أكثر من 3 ساعات من الإغلاق.. عودة الحركة المرورية للصحراوي ومحور 26 يوليو

بعدما أجبر مسعود أوزيل العالم على التعاطف معهم.. من هم مسلمو الإيغور وما قصتهم؟

السيسي يتفقد الاعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور