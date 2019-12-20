AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس الوفد: مصر على قلب رجل واحد من أجل بناء الدولة الحديثة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
Advertisements
معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد احتفل بوطنيته وتاريخه الذي يزيد عن مئة عام بعد أن خرج من رحم ثورة شعبية، والتي قال عنها المؤرخون إن التاريخ لم يشهد ثورة أسست لدولة إلا ثورة 1919 التي شهدت جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأوضح "أبو شقة" أن ثورة 1919 شهدت سقوط أول شهيدة وهذا هو تاريخ حزب الوفد الذي يقف إلى جوار الدولة المصرية وهذا نهجه الذي يسير عليه الآن في ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة ديمقراطية حديثة قوامها الاهتمام بالشباب والمرأة وهذا ظهر في منتديات الشباب والتي تشهد حضورا كثيفا من شباب العالم.

وأشار "أبو شقة" إلى أن منتدى الشباب الأخير أثبت للعالم أن مصر هي 30 يونيو التي انتصرت فيها إرادة المصريين وأيدتها القوات المسلحة والشرطة المصرية وكان ثورة 30 يونيو هي الصخرة التي تحطمت عليها أحلام أعداء الوطن وانتصرت على أشرس حروب الجيل الرابع وهذا دليل على أن مصر على فكر وقلب رجل واحد من أجل بناء مصر الحديثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالية كبرى بعيد الجهاد الوطني في بيت الأمة.. الأربعاء

مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق في مصر

رئيس حزب الوفد: حركة المحافظين تضم كوادر سياسية متميزة

الجمعة.. الوفد مع الشباب في محطته الثالثة بالفيوم

حزب المصريين: منتديات الشباب رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمان والازدهار

رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭:‬ مصر‭ ‬عادت‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬أفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬إبعادها‭ ‬خلال‭ ‬الحقب‭ ‬الماضية

ترشيحاتنا

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام | معبر رؤى يوضح |فيديو

ضحايا حريق قرية المواسير بينهم سارقون ومسالمون | النائب العام : خسائر خط بترول البحيرة 2.5 مليون جنيه

الذهب ينهار.. انخفاض غير متوقع في أسعار المعدن النفيس

ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد

محمد صلاح خامسا ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

فرج عامر يتهم معلق مباراة الزمالك وسموحة بـ التحيز | تفاصيل نارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه