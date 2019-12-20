AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يرد على مرتضى منصور: سموحة لا سحر ولا شعوذة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
رد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، على تصريحات رئيس نادي الزمالك، بعد تعادل الفريقين 0-0، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغرَّد فرج عامر، عبر حسابه على "تويتر": "سموحة لا سحر ولا شعوذة".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أكد أن سبب تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، هو السحر.

وحرص منصور على التحدث مع بعض جماهير القلعة البيضاء بعد اللقاء في استاد القاهرة، وطالبهم بعدم مهاجمة اللاعبين؛ لأن التعادل جاء نتيجة السحر.
فرج عامر يرد على مرتضى منصور: سموحة لا سحر ولا شعوذة
Advertisements

ترشيحاتنا

أليسون بيكر: محمد صلاح يقترب من الكرة الذهبية في تلك اللحظة

ماتا في صلاة الجمعة | مصطفى ومجدي سقط عليهما سقف المسجد بالبحيرة | شاهد

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

تعرف على موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2020

الأرصاد: الشتاء يبدأ غدا والبلاد تشهد موجة صقيع وضباب كثيف

أنا مش فاضية دلوقت| القصة الكاملة لوفاة ممرضة أسيوط بعد رفض الطبيبة الكشف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور