فرج عامر يرد على مرتضى منصور: سموحة لا سحر ولا شعوذة

رد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، على تصريحات رئيس نادي الزمالك، بعد تعادل الفريقين 0-0، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وغرَّد فرج عامر، عبر حسابه على "تويتر": "سموحة لا سحر ولا شعوذة".



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أكد أن سبب تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، هو السحر.



وحرص منصور على التحدث مع بعض جماهير القلعة البيضاء بعد اللقاء في استاد القاهرة، وطالبهم بعدم مهاجمة اللاعبين؛ لأن التعادل جاء نتيجة السحر.