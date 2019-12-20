فرج عامر يتهم معلق مباراة الزمالك وسموحة بـ التحيز | تفاصيل نارية

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على مواجهة فريقه أمام الزمالك بالمباراة التي تلعب الآن باستاد القاهرة الدولي في إطار الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "الدنيا كلها متحيزة النهاردة للزمالك حتى المعلق في قناة أون سبورت بس إحنا معانا ربنا".



وخرج الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، مع ضغط كبير من جانب الفريق الأبيض.



ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الفوز في تلك المباراة لتعويض خسارته على يد نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية الاثنين الماضي.