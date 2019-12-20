السحر السبب | مرتضى منصور يطالب الجمهور بعدم مهاجمة لاعبي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض تعادل مع سموحة نتيجة السحر.
وحرص منصور علي التحدث مع بعض جماهير القلعة البيضاء بعد اللقاء باستاد القاهرة، مطالبهم بعدم مهاجمة اللاعبين، لأن التعادل جاء نتيجة السحر.
وكان الزمالك تعادل مع سموحة سلبيًا في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويأتي خلفه سموحة بنفس الرصيد من النقاط.
وحرص منصور علي التحدث مع بعض جماهير القلعة البيضاء بعد اللقاء باستاد القاهرة، مطالبهم بعدم مهاجمة اللاعبين، لأن التعادل جاء نتيجة السحر.
وكان الزمالك تعادل مع سموحة سلبيًا في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويأتي خلفه سموحة بنفس الرصيد من النقاط.