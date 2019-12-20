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رياضة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: فرج عامر دفع 7 آلاف دولار للفوز على الزمالك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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نور عادل
اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فرج عامر، رئيس سموحة، باللجوء إلى السحر قبل مواجهة الفريقين اليوم.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع منافسه سموحة بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع التاسع من عمر الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور عقب انتهاء المباراة ان فرج عامر اتفق مع ساحر وقدم له 7 آلاف دولار حتى يتمكن من الفوز بالمباراة اليوم.

واضاف:" جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم في مباراة اليوم، ولكن مرمى سموحة مقفول بالسحر".

و واصل نادي الزمالك نتائجه السلبية بتعادل اليوم خاصة عقب هزيمته من فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين الاثنين الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين وهزم في مثلهما.
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