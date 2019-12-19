ربنا كبير.. فرج عامر يفتح النار على اللجنة الخماسية والزمالك كلمة السر

فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة النار على مسئولي اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "العدالة مازالت غائبة عن سموحة، جميع مباريات الدوري هذا الأسبوع دون جمهور إلا مباراة الزمالك وسموحة بجمهور كبير خمسة آلاف مشجع للزمالك و٥٠٠ لسموحة".



وتابع قائلا: "طبعا الخمسة آلاف هيبقوا عشرين ألف على الأقل ومحدش من سموحة حيعرف يدخل والجواب باين من عنوانه، كلمتي الاولى والأخيرة ربنا كبير".



ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة مساء غد الجمعة ضمن مباريات الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة تايم سبورت.