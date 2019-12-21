تعرف على آخر المنح التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية، عن منحة العلماء الزائرين لعام 2019- 2020NAM&ST Centre Senior Visiting Fellowship.
وتهدف المنحة الى إتاحة الفرصة للعلماء الكبار والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء من مركز نام للاستفادة من الالتحاق بالمعاهد العلمية الموجودة فى الدول الأعضاء بالمركز وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المستجدات العلمية من خلال المشاركة فى أبحاث ومشاريع علمية مشتركة قصيرة المدى وكذا إلقاء المحاضرات العلمية ودعم جسور التواصل بين العلماء لتحقيق التعاون العلمى.
وتستهدف المنحة العلماء والباحثين والأكاديميين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية إما شهادة الدكتوراه أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الدراسات العليا ومشتغلين بالمجال العلمى من خلال البحوث والتنمية وإدارة البرامج العلمية فى أى من الفروع العلمية والتكنولوجية .
وأوضحت الأكاديمية شروط المنحة وهي:
أقصى مدة للمنحة عشرة أيام يمكن زيادتها بناء على موافقة الطرفين وقى إطار الضوابط المنظمة لهذا الأمر.
يتحمل مركز نام نفقات السفر ومصروف يومى بمبلغ 125 دولار لكل يوم بحد أقصى عشرة أيام لتغطية نفقات الإقامة.
سيتم اختيار مرشح واحد من كل دولة عضو بحد أقصى خمسة مرشحين من كل الدول الأعضاء فى مركز نام بناء على المؤهلات العلمية وخطة العمل المقدمة من المرشح والهدف من الزيارة.
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع مركز نام namstct.org و التقديم عليه الكترونيا مع ضرورة الحصول على موافقة الأكاديمية باعتبارها نقطة الاتصال مع مركز نام فى جمهورية مصر العربية على الاستمارة المعده لذلك مع ارفاق المستندات المطلوبة
وأخر موعد لتلقى طلبات الترشيح 15 يناير 2020 علي البريد الإلكترونى [email protected]
كما أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى اطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy .
حيث ينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.
ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.
يتم التقدم الكترونيا على موقع البرنامج، كما يجب التقدم للسفارة الهندية بالمستندات المطلوبة.
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:
https://www.ris.org.in/itec-science-diplomacy
وتهدف المنحة الى إتاحة الفرصة للعلماء الكبار والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء من مركز نام للاستفادة من الالتحاق بالمعاهد العلمية الموجودة فى الدول الأعضاء بالمركز وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المستجدات العلمية من خلال المشاركة فى أبحاث ومشاريع علمية مشتركة قصيرة المدى وكذا إلقاء المحاضرات العلمية ودعم جسور التواصل بين العلماء لتحقيق التعاون العلمى.
وتستهدف المنحة العلماء والباحثين والأكاديميين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية إما شهادة الدكتوراه أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الدراسات العليا ومشتغلين بالمجال العلمى من خلال البحوث والتنمية وإدارة البرامج العلمية فى أى من الفروع العلمية والتكنولوجية .
وأوضحت الأكاديمية شروط المنحة وهي:
أقصى مدة للمنحة عشرة أيام يمكن زيادتها بناء على موافقة الطرفين وقى إطار الضوابط المنظمة لهذا الأمر.
يتحمل مركز نام نفقات السفر ومصروف يومى بمبلغ 125 دولار لكل يوم بحد أقصى عشرة أيام لتغطية نفقات الإقامة.
سيتم اختيار مرشح واحد من كل دولة عضو بحد أقصى خمسة مرشحين من كل الدول الأعضاء فى مركز نام بناء على المؤهلات العلمية وخطة العمل المقدمة من المرشح والهدف من الزيارة.
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع مركز نام namstct.org و التقديم عليه الكترونيا مع ضرورة الحصول على موافقة الأكاديمية باعتبارها نقطة الاتصال مع مركز نام فى جمهورية مصر العربية على الاستمارة المعده لذلك مع ارفاق المستندات المطلوبة
وأخر موعد لتلقى طلبات الترشيح 15 يناير 2020 علي البريد الإلكترونى [email protected]
كما أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى اطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy .
حيث ينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.
ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.
يتم التقدم الكترونيا على موقع البرنامج، كما يجب التقدم للسفارة الهندية بالمستندات المطلوبة.
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:
https://www.ris.org.in/itec-science-diplomacy