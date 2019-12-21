حمدى المرغنى لـ عادل امام : انت زعيم الفن

نشر الفنان حمدى المرغنى تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر .



ووجه حمدى المرغنى رسالة شكر للفنان عادل امام يصفه بالزعيم قائلا : الزعيم صفة حقيقة يستحقها الأستاذ فهو زعيم للفن المصري والعربي بأكمله أذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري عليك دراسة أعماله



وأضاف انه شرف حقيقي له الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتيير أنتظروا #فلانتينو للزعيم إخراج أستاذ رامي إمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم رمضان٢٠٢٠.



ويشارك حمدى المرغنى الزعيم فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.