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أخبار البلد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوي العاملة سعفان، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، استعدادا لافتتاح فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، التي تنظمها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، بمناسبة احتفالات بورسعيد بعيدها القومي .

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بمنح شهادات "أمان" لعدد من العمالية غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وتسليم عددا من عقود العمل لمتحدي الإعاقة .

كما يقومان بتسليم شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير عام المديرية.
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»
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