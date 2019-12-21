نتنياهو: ده يوم أسود على إسرائيل

انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة والقدس.





وغرد نتيناهو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية"، مضيفا "تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل" بحسب تعبيره.





وتابع نتنياهو: "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لإسرائيل وتعتبر وجود اليهود في وطنهم جريمة"- وفقا لما زعم به.





وقال: "يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب هذه مسخرة.. وسنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة"، على حد زعمه.





وتابع: "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل هذا هو قرار شائن لا أساس له" - بحسب وصفه.





وقال نتنياهو: "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية. قرار المدعية في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".





وأضاف "تجاهلت المدعية كليا الحجج القانونية الرصينة التي قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما هي تقول إن عيش اليهود في وطنهم، أرض التوراة، أرض أجدادنا، هو بمثابة جريمة حرب. لن نسكت ولن نحني رأسنا أمام هذا الظلم. سنواصل مكافحته بشتى الوسائل المتاحة لنا".



