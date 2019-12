ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون يمارسان التزحلق على الثلج ..صور

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو برفقة حبيبته الموديل كاميلا مورون أثناء ممارستها التزحلق على الجليد في مدينة آسبن الأمريكية.





وظهر ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ من العمر ٤٥ عاما مع حبيبته الذي تصغره في العمر بـ ٢٠ عاما وهما يركبان تلفريك ويستمتعان بالأجواء الشتوية.





ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما اما هي 22 عامًا.