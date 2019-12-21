لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تنهي حياتها شنقا بحبل داخل غرفتها في قنا

تخلصت طالبة من حياتها بالانتحار شنقًا، داخل غرفة منزلها بمركز أبوتشت.



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع "آية. أ"، 16 عاما، طالبة، داخل غرفة منزلها بقرية العمرة الواقعة في نطاق المركز.



وتبين من تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت، أن الطالبة تخلصت من حياتها بالانتحار شنقًا لمرورها بأزمة نفسية سيئة دفعتها إلى التخلص من حياتها.



تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.