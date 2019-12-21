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رياضة

التشكيل المتوقع لـ ليفربول و فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:23 م
باربوسا - صلاح
باربوسا - صلاح
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إسراء أشرف
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فلامنجو البرازيلي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة".

واستقرت بعض الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع للفريقين حيث جاء كالتالي..

تشكيل ليفربول المتوقع:

أليسون بيكر - أرنولد - جو جوميز - فان دايك - روبرتسون - هندرسون - نابي كيتا - آدم لالانا - ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح.

تشكيل فلامنجو المتوقع..

دييجو ألفيش - رافينيا - رودريجو كايو - بابلو ماري - فيليبي لويس - ويليان أراو - جيرسون - إيفرتون - دي أراسايتا- بورونو هنريكي- جابرييل باربوسا.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، فيما وصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.

وسيكون ليفربول أمام تحدٍ كبير، لتحقيق ثالث ألقابه الأوروبية هذا العام، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وذلك على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.
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