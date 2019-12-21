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محافظات

بعد خروج جرار .. صيانة قضبان السكك الحديدية بمزلقان السنطة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:08 م
بعد خروج جرار ..
بعد خروج جرار .. صيانة قضبان السكك الحديدية بمزلقان السنطة
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احمد علي
شهد مزلقان مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم بدء أعمال تطوير وصيانة من خلال الدفع بطواقم ولجان فنية من جهة مسئولي هيئة السكك الحديدية بخط " طنطا _ الزقازيق" عقب خروج جرار قطار وهو ما دفع الأهالي بالتقدم بشكاوي رسمية للمطالبة بالصيانة وتأمين أرواح ذويهم وأبنائهم.

وكانت خط سكة حديد "الزقازيق - طنطا" شهدت يوم الخميس الماضي خروج جرار قطار ركاب عن القضبان بمحطة السنطة دون خسائر بشرية.

كان قسم شرطة السنطة تلقي بلاغا بخروج جرار القطار عن القضبان داخل محطة السنطة ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات.

كما انتقل على الفور مأمور قسم الشرطة وقيادات السكة الحديد إلى موقع الحادث.

وقال مصدر أمني إن القطار رقم 241 كان في طريقه من الزقازيق إلى طنطا إلا أن الجرار أثناء دخوله محطة القطار خرج عن القضبان دون حدوث إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
بعد خروج جرار .. صيانة قضبان السكك الحديدية بمزلقان السنطة
بعد خروج جرار .. صيانة قضبان السكك الحديدية بمزلقان السنطة
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