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تعليم

وزنه 1680 جراما.. فريق طبي بمستشفى جامعة كفر الشيخ ينجح في استئصال ورم نادر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:25 م
استئصال ورم نادر
استئصال ورم نادر
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قســـم التعليم
نجح فريق طبي من جراحي قسم النساء والتوليد في مستشفى جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد خليل رئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفى جامعة كفر الشيخ في إجراء جراحة نادرة لاستئصال "ورم ليفي" نادر بالمهبل لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا حيث تبين بعد توقيع الكشف الطبي أنها تعاني من مشكلات بالجهاز البولي وتضخم الرحم كما أظهرت الفحوصات "أورام ليفية بالرحم والمهبل" لفترة طويلة.

وقال خليل أن الفريق الطبي أجرى هذه العملية النادرة بمساعدة الدكتور أحمد فتحي المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد والدكتور مصطفى اللقاني المعيد بقسم النساء التوليد وبحضورعدد من طلاب الفرقة السادسة المتدربين من بكلية الطب بالجامعة كما أجرت تخدير الحالة الدكتور حنان خفاجة كما تم تركيب دعامة لكل حالب قبل بدء العملية بواسطة الدكتور صلاح المكاوي المعيد بقسم المسالك البولية.

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كما أوضح بأنه جرى استئصال الورم الليفي المهبلي النادر حدوثه والذي بلغ محيطه 31 سم ووزنه 1680 جراما وهو يساوي محيط رأس طفل عند الولادة تقريبا إضافة إلى استئصال الرحم وورمين ليفين بالرباطين العريضين الأيمن والأيسر بعد ربط الشريان "الحرقفي" الداخلي الأيمن والأيسر المغذيان لأعضاء الحوض.

وصرح الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الطبي وأن المستشفى الجامعي به أحدث الأجهزة الطبية على مستوي العالم ويقدم خدمة طبية متميزة بالإضافة إلى الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر لفريق العمل في قسم النساء والتوليد مشيدا بمستوى أدائهم المهني لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مختلف التخصصات الطبية.
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