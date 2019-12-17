رئيس جامعة كفر الشيخ: منتدى شباب العالم يعكس اهتمام القيادة السياسية بإعداد كوادر جديدة

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن منتدى شباب العالم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب لإعداد صف ثان وكوادر جديدة من خلال تأهيلهم وإعدادهم للخروج من الإطار النظري إلى الواقع التطبيقي.



وأشار دسوقي، خلال لقائه الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بالجامعة، إلى أن حركة المحافظين الأخيرة والتي اشتملت على تمثيل الشباب والمرأة، أحد أهم النتائج الإيجابية للمؤتمرات الشبابية التي يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسق مع تحقيق الرؤية الطموحة 2030م، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتواكب المتغيرات الدولية.



وعبر رئيس الجامعة خلال مشاركته في فعاليات "منتدى شباب العالم" بنسخته الثالثة بشرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي بمشاركة 7500 من شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن سعادته بتمكين شباب الوطن المسلح بالعلم والمزود بالمهارات والمعرفة من "بنين وبنات".



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على قدرة الشباب على التعامل مع متغيرات الواقع والتكنولوجيا المتسارعة بسهولة بالإضافة إلى طموحهم لتحقيق ذواتهم وتطلعات الوطن المستقبلية ولهم القدوة في القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعبر عن شكره للقيادة السياسية على اختيار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بالجامعة الدكتور حسام فوزي أحد أبناء الجامعة في حركة المحافظين الأخيرة.

