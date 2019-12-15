رئيس جامعة كفر الشيخ: حققنا المركز الأول أفريقيا في الجامعات الخضراء صديقة البيئة

قال عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن انتخابات اتحاد الطلاب تمت بشفافية ونزاهة كاملة وهناك أنشطة طلابية كثيرة داخل الجامعة.



وأضاف عبد الرازق دسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن طلاب الجامعة حريصون على ممارسة الانشطة الطلابية التي تضيف القيم والاخلاقيات التي تكمل العملية التعليمية .



وتابع عبد الرازق دسوقي: " تشهد الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة طفرة على مستوى التصنيفات العالمية، وجامعة كفر الشيخ حققت المركز الأول مصريا وأفريقيا على مستوى الجامعات الخضراء صديقة البيئة والـ 117 على مستوى على العالم".



من جانبه، قال ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أننا قفزنا في التصنيف العالمي في عامي 2018 و2019 ولكن في عام 2017 لم نكن متواجدين في التصنيف مطلقا".