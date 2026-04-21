أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا
خلال اجتماعه بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء يتابع أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أ ش أ

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ نشاط وأداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودورها في الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، وتنظيم ومراقبة وضمان سلامة الغذاء وفقًا لأعلى المعايير، وتنسيق الهيئة مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة في هذا الشأن. فضلًا عن جهود دعم الهيئة لأداء رسالتها في إطار تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة.

وفي هذا السياق، أفاد "الحمصاني" بأنه تم التطرُق خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من قِبل الهيئة بصدد تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتشديد الرقابة على المنشآت التخزينية ومراكز التعبئة، وكذا متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى جهود دعم الصادرات الغذائية، وتشديد الرقابة على الواردات الغذائية، وكذلك الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى وشن حملات على المنشآت الغذائية الوارد بشأنها الشكاوى.

وأشار الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه في سبيل تنفيذ ما سبق، تعمل الهيئة على تعميق وتفعيل التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطن، دعمًا لجهود الدولة في بناء مستقبل صحي آمن ومستدام. وذلك عبر تطوير نظم الرقابة، وتطبيق المعايير الدولية بما يضمن توفير غذاء آمن عالي الجودة للمواطن المصري، ويعزز ثقة المستهلك في منظومة الغذاء الوطنية.

وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التعاون المستمر بين وزارتي الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال مباحث التموين والأجهزة الرقابية في جميع المحافظات لتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي في ضمان سلامة الغذاء المتداول، وإحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، وتشكيل لجان تفتيش مشتركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحليات وجهاز حماية المستهلك، بما يدعم فعالية الرقابة الميدانية.

وتطرّق الاجتماع أيضًا إلى تنسيق الهيئة مع عدد من المحافظات بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق في إطار الجهود التنفيذية المكثفة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، ومن ذلك التنسيق مع محافظة الجيزة؛ لضبط الأسواق وبحث آليات تطوير الرقابة على تداول الغذاء وتعميق التعاون المشترك، بما يحقق أعلى مستويات الحماية لصحة المواطنين. وكذا التعاون والتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتكثيف الرقابة وحماية المستهلكين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تعزيز التعاون الدولي بهدف تعزيز دورها وتبادل الخبرات حول ضمان سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وهو ما ينعكس في توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني -التابع للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية- لتطوير منظومة تقييم المخاطر الغذائية وتبادل المعلومات وبناء القدرات. بالإضافة إلى إطلاق الهيئة مبادرة "نحو مصر خالية من الدهون المتحولة" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وغير ذلك من جهود التعاون الدولي.

وقال الحمصاني إنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارات وكذا المحافظات لجهود الهيئة ودورها المهم في الرقابة على سلامة الغذاء؛ حيث تحرص الأجهزة المختلفة على تقديم مختلف أوجه الدعم ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يعزز أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

