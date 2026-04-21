رئيس الوزراء يشهد ختام منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ختام منتدى رجال الاعمال المصري الفنلندي بحضور وزير الاستثمار .

وسيحضر مدبولي ىجلسات قطاعية متخصصة لإحداث تقارب وتكامل بين القطاع الخاص المصري والفنلندي بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، وستشهد الجلسة كلمة لرئيس الوزراء والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وكان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، و20 من كبريات الشركات الفنلندية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الشراكات الدولية وتعزيز بيئة الاستثمار.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا تشهد مرحلة متقدمة من التعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤية التنموية طويلة الأجل، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس أهمية العلاقات الثنائية كأحد المحاور الداعمة لسياسات الدولة في الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن منتدى الأعمال المصري–الفنلندي يأتي كأحد الأدوات الفعالة لترجمة هذا التقارب إلى شراكات عملية ومشروعات استثمارية مشتركة، ويجسد حرص الجانبين على تعزيز قنوات الحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق أواصر الشراكة بين البلدين.

وأكد أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكات الاستثمارية مع مختلف الدول الداعمة للتنمية المستدامة، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطط زيادة الصادرات المصرية ورفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.