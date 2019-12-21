تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش اليوم

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة اليوم، السبت، أمام طلائع الجيش في الثانية والنصف ظهرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.



يبدأ الجونة بتشكيل مكون من:



محمود الغرباوي وجوناثان أنجويم وخالد صبحي و محمود الجزار وباسم علي وعمرو بركات و أكرم توفيق و سيرج أكا وأحمد حمدي و عمرو عبد الفتاح «عموري» و أحمد ريان .



وعلى مقاعد البدلاء كل من:

هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، محمد نجيب، محمود شبراوي، آلان تشيامابادي.