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سيارات

تخفيض سعر إيجل dfsk eagle 580 في مصر بقيمة 15 ألف جنيه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:07 م
دفسك إيجل dfsk eagle
دفسك إيجل dfsk eagle 580
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اشرف عطية
انخفضت أسعار سيارة دفسك إيجل dfsk eagle 580 من جديد خلال العروض التي تطرحها الشركة في الفترة الأخيرة سواء على موديل 580 أو 330S ، وقالت الشركة  أنها توفر في الوقت الحالي عرض كاش باك على موديلات ايجل 580 موديلات 2019 خلال الشهر الجاري او حتي نفاذ الكمية وقيمة الكاش باك المعروضة تصل الي 15 ألف جنيه. 

dfsk eagle 580

وانخفض سعر السيارة دفسك إيجل dfsk eagle 580 وفق العرض الجديد الذي يستهدف التخلص من مخزونها من سعرها الحالي 315 ألف جنيه الي سعرها الجديد في العرض 299.990 ألف جنيه ، وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة أكثر من مرة من أجل تحريك مبيعاتها في ظل المنافسة القوية في السوق من الفئات المشابهة وانخفض سعر السيارة الي 299.000 تقريبًا بينما كان سعرها الاساسي وقت طرحها 370 ألف جنيه.
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