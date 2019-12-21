تخفيض سعر إيجل dfsk eagle 580 في مصر بقيمة 15 ألف جنيه

انخفضت أسعار سيارة دفسك إيجل dfsk eagle 580 من جديد خلال العروض التي تطرحها الشركة في الفترة الأخيرة سواء على موديل 580 أو 330S ، وقالت الشركة أنها توفر في الوقت الحالي عرض كاش باك على موديلات ايجل 580 موديلات 2019 خلال الشهر الجاري او حتي نفاذ الكمية وقيمة الكاش باك المعروضة تصل الي 15 ألف جنيه.





dfsk eagle 580





