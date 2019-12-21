التقوس والوزن الأبرز.. 6 أسباب تؤدي إلى إصابتك بخشونة الركبة

يعاني كثير من الاشخاص من امراض العظام وخصوصا خشونة الركبة والتي لها اسباب عديدة ويوضح الدكتور اشرف خليل استشاري علاج العمود الفقري والمفاصل ان اهم اسباب الالام الركبة هي خشونة الركبة، مقدما شرحا لاهم اسبابها.



أسباب خشونة الركبة

تحدث خشونة الركبة نتيجة عدد من العوامل من بينها :



1- التقدم في السن : حيث تتأكل الغضاريف مع التقدم في العمر.



2- الوراثة.



3- الوزن الزائد : هو من أهم العوامل التي تؤدي الى خشونة الركبة و خاصة فى السيدات. حيث أن الوزن الزائد يمثل حملا زائدا على سطح غضاريف المفصل و يعوق علاج خشونة الركبة.



4- تقوس الساقين : حيث يؤدي ذلك الى حدوث تحميل زائد على أجزاء محدده من المفصل.



5- إصابات الركبة : حدوث إصابات بالركبة مثل الكسور و حدوث قطع بالأربطة أو الغضاريف الهلاليه يساعد على حدوث الخشونة إذا لم يتم علاجها بصورة سليمة مبكرا.



6- الأمراض الروماتيزمية : مثل الروماتويد و النقرس تؤدي الى الخشونة فى الحالات المتأخرة.