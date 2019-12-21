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اقتصاد

الوطني المصري للتنافسية يناقش دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الثلاثاء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:29 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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ولاء عبد الكريم و محمد يحيي
تنظم وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، لقاء حوار مجتمعي لتبادل الخبرات بين أعضاء مجلس النواب، والحكومة، وخبراء "اقتصاديين، وسياسيين، وقانونيين"، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يوم الثلاثاء المقبل.

ويشارك المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة في المؤتمر بجلسة نقاشية بعنوان "نحو نظام ضريبي تنافسي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضل الممارسات الدولية".

وتشهد الجلسة مشاركة الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، والنائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، و محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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