اعتقال المئات.. الشرطة الإيطالية تشن أضخم حملة مداهمات ضد المافيا

اعتقلت الشرطة الإيطالية يوم الخميس 334 شخصا جراء أكبر مداهمة ضد مافيا "ندرانجيتا" التي تعتبر من أقوى شبكات الجريمة المنظمة في العالم.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، شارك في المداهمة التي جرت في إيطاليا وألمانيا وسويسرا وبلغاريا أكثر من 3 آلاف ضابط شرطة.



ومن بين المعتقلين مشرع ومسؤول إقليمي سابق وعمدة بإقليم "كالابريا" الإيطالي ومسؤول حزبي، وتتهمهم السلطات بالابتزاز والقتل وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة المافيا.



وشنت الشرطة الإيطالية والأمريكية في يوليو الماضي حملة مُنسقة ضد عائلات الجريمة الكبرى التي كانت تتطلع إلى إعادة بناء قاعدة مافيا في صقلية.



وتشهد جماعة الجريمة المنظمة في صقلية، المعروفة باسم "كوزا نوسترا" وتعني (لدينا شيء)، تغيرات وتقلبات مستمرة منذ وفاة زعيم الزعماء المهيب الجانب سالفاتور "توتو" رينا، في السجن عام 2017 بعد أن أمضى ما يقرب من ربع قرن وراء القضبان.



وشن رينا حرب مافيا شرسة في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط ​في الثمانينيات من القرن الماضي، مما أجبر عائلة إنزيريللو على الخروج إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة عندما استولت عشيرته على أراضيها في ضواحي باليرمو.



وقالت الشرطة إن العائلة تتطلع منذ ذلك الحين إلى استعادة أعمالها ونشاطاتها القديمة، بمساعدة حلفاء أقوياء في نيويورك.