ملتقى الطيور المهاجرة بالعالم .. زرانيق سيناء محمية طبيعية وموقع أثري في أرض الفيروز

بدأ الاهتمام بمنطقة الزرانيق بشمال سيناء كأرض رطبة ذات أهمية دولية للطيور المهاجرة في بداية السبعينات، ومنذ ذلك الحين اكتسبت الزرانيق شهرة واسعة النطاق، وأصبحت مركزا لاستقبال السائحين والباحثين والمهتمين بالبيئة.



وتضم منطقة الزرانيق أمثلة فريدة لبيئات حوض البحر المتوسط، وتعتبر محمية الزرانيق الطبيعية وسبخة البردويل بشمال سيناء أحد المفاتيح الرئيسية لهجرة الطيور في العالم ،حيث تمثل المنطقة محطة بالغة الأهمية للتزود بالغذاء والراحة للطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا في طريقها إلى أفريقيا سعيًا وراء مصادر الغذاء وهربًا من صقيع الشتاء.



ومن منطلق الحفاظ على هذه المكونات عظيمة الأهمية أعلنت الزرانيق محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 وفقًا لأحكام القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.



وتوجد محمية الزرانيق ببحيرة البردويل على مسافة حوالي 25 كم غرب مدينة العريش وتمتد إلى مسافة حوالى 17 كم جهة الغرب عند الكيلو 42 بالقرب من قرية مزار.



وتتلاقي في منطقة المحمية عدة بيئات مختلفة هي بيئة ساحل البحر و تبلغ مساحة الأراضى الرطبة التي تغمرها المياه بصفة دائمة أو مؤقتة حوالى 65%، بينما تصل المناطق الشاطئية والكثبان الرملية حوالى 35%.



وتعد بيئة مناطق السبخات والملاحات والجزر والشواطئ، إضافة الى أنها بيئة الأراضي الرطبة، والكثبان الرملية، وأحواض إنتاج الملح، والمناطق شبه الصحراوية – البحيرات الشاطئية.



وتبلغ مساحة محمية الزرانيق تبلغ 250 كيلو مترا مربعا.وتقتصر الأنشطة الاقتصادية بالمحمية على صيد الأسماك ورعي الأغنام وصيد السمان، ومشاهدة الطيور والأبحاث العلمية المتعلقة بالغطاء النباتي والحياة البرية.. مشيرا إلى أن بها معالم أثرية وهي منطقتا الخوينات والفلوسيات.



وأدرجت منظمة "بيردلايف إنترناشيونال" تلك المنطقة كإحدى المناطق الهامة للطيور في العالم، حيث تتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض والأنواع ذات الحساسية العالية والتي انخفضت أعدادها مثل طائر المرعة، وأيضًا كمنطقة من المناطق ذات الحماية الخاصة تحت طائلة اتفاقية برشلونة لحماية البحر.



ويمر بمحمية الزرانيق أكثر من 260 نوعا من الطيور المهاجرة، معظمها من الطيور المائية. حيث يصل عدد الطيور المقيمة إلى 8 أنواع فقط وقد رصدت بها العديد من الطيور المهددة دوليًا بالانقراض، مثل مرعة الغلة وأبو اليسر أسود الجناح والشرشير المخطط والزرقاوى الأحمر والمرزة البغثاء وصقر الجراد والعقاب الملكى.

و تم تسجيل 11 نوعًا من الثدييات فى منطقة الزرانيق منها اليربوع وهو من القوارض التى تعيش فى المناطق الرملية. الي جانب تسجيل 22 نوعًا من الزواحف أهمها سحلية الرمال.



ويوجد بالمحمية تنوع فى النباتات التى تعد أحد عناصر البيئة الطبيعية الهامة ويوجد داخل نطاق محمية الزرانيق مواقع أثرية، أهمها منطقتى الفلوسيات والخونيات وتضما مستوطنة رومانية قديمة تسمى أوستراكين وكنيستان ترجعان للعصر البيزنطى، وبعض الشواهد الأثرية التى تنتمى إلى العصر الإسلامى.



وتعتبر بحيرة الزرانيق شديدة الملوحة، يتراوح عمقها من متر إلى متر ونصف، وقرية صيادين يسكنها حوالى 50 صيادا، وشركة ملح وكثبان رملية فى الطرف الجنوبى للمحمية.



وتعتمد محمية الزرانيق على ثلاث مصادر رئيسية للمياه وهي المياه المالحة التي تغذى بحيرة الزرانيق من خلال ثلاث فتحات للبواغيز الطبيعية (بوغاز الزرانيق / بوغاز أبو صلاح / بوغاز تفاحة)



ومياه البحر المتوسط التي تدخل عبر بوغاز بحيرة البردويل رقم (2) عبارة عن فتحة صناعية لتبادل المياه ما بين البحر المتوسط ، وبحيرة البردويل ويصل عرض تلك الفتحة إلى حوالي 300 متر ومتوسط عمقها 4-6 متر ، وتصل كميات من المياه الداخلة عبر هذه الفتحة إلى بحيرة الزرانيق فتحسن من كفاءة ونوعية المياه بها



المصدر الثالث الذي يغذى المنطقة هو المياه العذبة التي تصل إلى المنطقة نتيجة الجريان التحت سطحي لمياه الأمطار التي تهطل على السفوح الشمالية لجبال المغارة (على مسافة حوالي 90 كم جنوبا) والتي تتجه بفعل الانحدار إلى الشمال فتصل إلى محمية الزرانيق وتجرى حاليا دراسة وتقييم لكميات هذه المياه ونوعيتها وتأثيرها على الاتزان المائي بالمنطقة.

