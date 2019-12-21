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مناقشة مشروع تنظيم الأسرة خلال أيام.. أبو حامد: تجريم عمالة الأطفال تواجه زيادة السكان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:22 م
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
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حمزة شعيب
قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن سيتم مناقشة مشروع تنظيم الأسرة بالبرلمان، خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه هناك قانون مقترح لحرمان الطفل الثالث من الخدمات المقدمة مثل الدعم التمويني او الصحى او التعليمي.

وتابع أبو حامد خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"وزارة العدل رايها هو الأساس فى هذه التشريعات والتى قالت أن الدستور يلزم الدولة بتوفير كل الخدمات لكل المواطنين وهو ماينطق على الطفل الذى لاذنب له أن جاء طفل ثالث أو رابع لوالديه".

واكمل:"المشروع قيد المناقشة ولم يتم الفصل فيه ونراعى كل الابعاد الإنسانية قبل اى شئ".

وفى سياق آخر أشار البرلمانى إلى أن 80% من المستفيدين من تكافل وكرامة يحصلون على المساعدات من خلال بحث ودراسة دقيقة.

ونوه أبو حامد بأن تجريم عمالة الأطفال احد الحلول لحل قضية الزيادة السكانية.
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