للرجال فقط .. 6 أطعمة طبيعية تساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال ، يُعتقد أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر قد يساهم في زيادة معدلات الإصابة بـ سرطان البروستاتا، ولكن يمكنك الوقاية من سرطان البروستاتا والبدء في تعزيز صحة البروستاتا عن طريق تناول بعض الأطعمة الطبيعية التي كشف عنها موقع " health line لتشمل :
- تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، قد يساعد في منع سرطان البروستاتا وكذلك تقليل نمو الورم بين الرجال المصابين بسرطان البروستاتا
- البروكلي هو نبات يحتوي على العديد من المركبات المعقدة التي قد تساعد في حماية بعض الناس من السرطان عامة، كما تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين كمية الخضروات الصليبية التي تتناولها وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
- هناك بعض الأدلة التي تدعم أن هذه المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد تمنع تطور سرطان البروستاتا.
- تحتوي البقوليات ، مثل الفاصوليا والفول السوداني والعدس ، على مركبات نباتية نشطة بيولوجيا تعرف باسم فيتويستروغنز، والايسوفلافون هي واحدة مثل الاستروجين النباتي، قد تحتوي على خصائص مقاومة للسرطان، وهذا يمكن أن يمنع نمو ورم خلايا سرطان البروستاتا.
- إن الرمان مصدر غني بمضادات الأكسدة. لقد وصفت بأنها "ثمرة معجزة" في الوقاية من الأمراض المزمنة المتعلقة بالإجهاد التأكسدي، يعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعمل على الوقاية من سرطان البروستاتا.
- وجد الباحثون وجود صلة بين تناول الأسماك وانخفاض معدل الوفيات بسبب سرطان البروستاتا، حاول تناول السمك الدهني الموجود في المياه الباردة لزيادة كمية أوميغا 3.
- تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، قد يساعد في منع سرطان البروستاتا وكذلك تقليل نمو الورم بين الرجال المصابين بسرطان البروستاتا
- البروكلي هو نبات يحتوي على العديد من المركبات المعقدة التي قد تساعد في حماية بعض الناس من السرطان عامة، كما تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين كمية الخضروات الصليبية التي تتناولها وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
- هناك بعض الأدلة التي تدعم أن هذه المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد تمنع تطور سرطان البروستاتا.
- تحتوي البقوليات ، مثل الفاصوليا والفول السوداني والعدس ، على مركبات نباتية نشطة بيولوجيا تعرف باسم فيتويستروغنز، والايسوفلافون هي واحدة مثل الاستروجين النباتي، قد تحتوي على خصائص مقاومة للسرطان، وهذا يمكن أن يمنع نمو ورم خلايا سرطان البروستاتا.
- إن الرمان مصدر غني بمضادات الأكسدة. لقد وصفت بأنها "ثمرة معجزة" في الوقاية من الأمراض المزمنة المتعلقة بالإجهاد التأكسدي، يعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعمل على الوقاية من سرطان البروستاتا.
- وجد الباحثون وجود صلة بين تناول الأسماك وانخفاض معدل الوفيات بسبب سرطان البروستاتا، حاول تناول السمك الدهني الموجود في المياه الباردة لزيادة كمية أوميغا 3.