شاهد .. فرصة محمد صلاح المهدرة أمام فلامنجو البرازيلي

لا يزال التعادل السلبي قائمًا من مباراة ليفربول أمام نظيره فلامينجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة".وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهداف الأول فى بداية الشوط الثانى بعدما تلقى عرضية من أرنولد حولها بقوة باتجاه مرمى الفريق البرازيلى لكنها خرجت إلى بجوار المرمى.واضاع فيرمينيو مع بداية الشوط الثاني هدف محقق شكل غريب بعد تمريرة وصلت لروبيرتو فيرمينو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ المدافع رودريجو بشكل أكثر من رائع ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم مرت بمحاذاة خط المرمى قبل أن تتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.وقبل نهائية الشوط الأول تراجع في مستوى لاعبي ليفربول أمام السيطرة الواضحة لفلامنجو الضاغط بقوة على دفاعات الريدز.وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة.ووصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.