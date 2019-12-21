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محافظات

لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:57 م
حي النزهة يطلق حملة
حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة عن إطلاق مبادرة جديدة لمكافحة التنمر والتحرش بالأطفال تحت شعار "لاتلمسني جسمي ملكي انا".

وقال عقل : "أطفالنا مسئولية مجتمع بأكمله وليست مسئولية الأسرة فقط ، وجاءت المبادرة لتفاقم ظاهرة التنمر والتحرش بالأطفال بمصر في الآونة الأخيرة والتي تم من خلالها انتهاك أمان وحقوق الطفل".

وأكد أن القضية أصبحت من أهم القضايا التي طرحت نفسها علي أجندة العاملين بمجالات حماية الطفل وحقوقه.

وتعتبر اللجنة الفرعية برئاسة حي النزهة من أولي لجان حماية الطفل التي تصدر مبادرة ضد التنمر والتحرش علي مستوى محافظة القاهرة.

ويعد هدف المبادرة الأساسي حماية الأطفال من التحرش والتنمر ، من خلال التدخل السريع للحالات التي تستوجب ذلك فذلا عن الجانب التوعوي من خلال الإرشادات والندوات.

جدير بالذكر أن الحي أنقذ طفلة لم تتعد عامها الـ 12 الشهر الماضي بعد أن تعرضت للضرب والتعذيب على يد والدها بدون رحمة مما دفعها للهروب من المنزل.

وقامت لجنة حماية الطفل بحي النزهة علي الفور باستلام الطفلة وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لادارة النزهة الاجتماعية كما جاء في قرار النيابة العامة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وأمر اللواء خالد عقل بتسخير كل الجهود والوسائل حفاظا علي حماية الطفلة وسلامتها النفسية والبدنية.. وقرر تشكيل لجنة تضم عضوي لجنة حماية الطفل بحي النزهة ومدير إدارة النزهة الاجتماعية ومها السيد العوضي رئيس الدفاع الاجتماعي ومسؤول خط نجدة الطفل مني محمود ، وتم التوجه إلى قسم شرطة النزهة.

وأكد رئيس حي النزهة أنه تتم متابعة أطفال المدارس وكذا أطفال الشارع باستمرار في إطار رفع مستوى الحق في الحياة الكريمة للطفل.
لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
لاتلمسني جسمي ملكي أنا.. حي النزهة يطلق حملة جديدة ضد التحرش بالأطفال
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