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فن

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:34 م
أحمد مجدى وياسمين
أحمد مجدى وياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
تجرى الفنان ياسمين صبرى عددا من التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الفرصة الثانية" الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2020.

"الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".

وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية
ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية
ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية
ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية
ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية
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ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

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