جامعة أسوان تحقق إنجازات متقدمة فى مبادرة محو الأمية وتعليم الكبار

تواصل جامعة أسوان السعى الدؤوب والمستمر لتعزيز دورها المجتمعى والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لرعاية وإنجاح أى مبادرات إجتماعية للوصول إلى تحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه .



وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأنه فى إطار إهتمامات الدولة بالمشروعات القومية والمبادرات التى تم إطلاقها فى هذا الشأن ، وإيمانًا بدور الجامعة وتأثيرها بالمجتمع المدنى فقد حققت جامعة أسوان إنجازات عظيمة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار .



وأشار أحمد غلاب إلى أنه تم تقديم تجربة رائدة فى إنجازات الجامعة بمجال محو الأمية تحت رعاية رئيس الجامعة وعميد كلية التربية والتى لاقت ثناءًا وتقديرًا من الدكتور هلال الشربينى أمين المجلس الأعلى للجامعات والوزير السابق للتربية والتعليم ، وأيضًا عدد من رؤساء جامعات المنصورة والفيوم والأزهر الشريف .



وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن 2019 لجامعة أسوان كان عام ذهبي من تحقيق أرقاما قياسية لم تحققه على مدار تاريخها منذ انشاءها عام 2012 فقد حصلت الجامعة على المركز الأول فى الإستشهاد العلمى فى تصنيف التايمز على مستوي جامعات العالم ، ثم حصلت جامعة أسوان علي المركز الثامن من ضمن أفضل عشرة جامعات علي مستوى الوطن العربى .



كما حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا فى مجال الطاقة والكهرباء ، وفى مجال تطوير العشوائيات والبيئة المحيطة ، وبذلك تعد جامعة أسوان قد حققت العديد من الألقاب العلمية والبحثية فى هذا العام وزد على ذلك نجحت جامعة أسوان فى تنظيم العديد من الفاعليات الإقليمية والدولية منها أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول ومؤتمر الطفل الإفريقى ، والعديد من المؤتمرات الطبية والعلمية والثقافية تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى عام 2019 وعاصمة الثقافة والإقتصاد والفنون للقارة السمراء .