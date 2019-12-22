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فن

عبر the voice .. أحلام تطالب تركي آل شيخ بدعم الموهبة المصرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
طلبت الفنانة الإماراتية أحلام، من المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، دعم المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني، بعد تألقها في الحلقة الأخيرة من برنامج "The voice".

ودعت أحلام المستشار تركي آل الشيخ إلى دعم المطربة المصرية، من خلال غنائها في موسم الرياض.

وحصد التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة على لقب أحلى صوت، من برنامج ذا فويس في نسخته الخامسة، فى الشرق الاوسط، بحفلة النهائي أمس.

واستطاع 4 مشاركين في برنامج "ذا فويس" أن يتأهلوا إلى الحلقة النهائية من البرنامج، يتنافسون على لقب الموسم الخامس وهم مهدى عياشى، وإيمان عبدالغنى، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر.
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