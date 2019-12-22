AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحببته لاعبا ومدربا .. زيدان : جوارديولا الأفضل في العالم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
زيدان وجوارديولا
زيدان وجوارديولا
Advertisements
ريهام بكير
ذكر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي ، أفضل مدرب في العالم.

ويواجه زيدان جوارديولا للمرة الأولى مدربًا، عندما يلتقي الفريقان في مواجهة كبيرة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

وأبلغ زيدان خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو: مواجهة جوارديولا في دوري الأبطال ستكون مناسبة استثنائية.

وأكمل تصريحاته قائلا: احترمته كثيرًا لاعبًا وأحترمه مدربًا، أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد العقد.. ريال مدريد يفرض أحكامه في أوروبا.. ومصير مجهول بعد رحيل رونالدو

تامر بدوي يحلل مواجهات دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا.. فيديو

ترشيحاتنا

لا يزوره أحد .. قصة مسن مصري كفيف موجود بمستشفى بالكويت من 5 سنوات | شاهد

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

داليا مصطفى تنتقد سمية الألفي بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو

كل ما تريد أن تعرفه عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.. تفاصيل

فى ذكرى عيد ميلاد محمود المليجي .. لهذا السبب أخفى زواجه من سناء يونس

أخبار نادي الزمالك| رئيس الأهلي السابق وعلاء وجمال مبارك فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدر النساء.. تقتل صديقتها المقربة بكل قسوة لـ تخطف ابنها

شاهد.. 3 رجال يدخلون في معركة شرسة مع أفعى أناكوندا ضخمة لإنقاذ كلب

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية