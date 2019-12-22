أحببته لاعبا ومدربا .. زيدان : جوارديولا الأفضل في العالم

ذكر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي ، أفضل مدرب في العالم.



ويواجه زيدان جوارديولا للمرة الأولى مدربًا، عندما يلتقي الفريقان في مواجهة كبيرة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.



وأبلغ زيدان خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو: مواجهة جوارديولا في دوري الأبطال ستكون مناسبة استثنائية.



وأكمل تصريحاته قائلا: احترمته كثيرًا لاعبًا وأحترمه مدربًا، أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم.