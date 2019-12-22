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محافظات

السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
اكبر علم لمصر في
اكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك
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شمس يونس
شهدت احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك بالأقصر قيام السائحين والمواطنين ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم برفع أكبر علم " لجمهورية مصر العربية " يصل طوله إلى 100 متر قام بإعداده مديرية الشباب والرياضة برئاسة الكابتن حفنى بركات مدير المديرية وسط أجواء فرح بالظاهرة التاريخية.

وكان قد شهد الآلاف منذ قليل بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، ظاهرة "تعامد الشمس علي مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك وسط احتفالية كبري نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وعدد من سفراء الدول بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويجري الاحتفال بتعامد الشمس للعام التاسع على التوالى، بالتواجد في ساحة معابد الكرنك لرصد الظاهرة، مع عرض موسيقي أثناء شروق الشمس في أرجاء المعبد، وعقب ذلك تم التوجه داخل المعبد وتتبع أشعة الشمس على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس لرصد الظاهرة وبعد ذلك تم التوجه إلى البوابة الشرقية في نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس عبر بوابات المعبد.
السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك
السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك
السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك
السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك
السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك
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