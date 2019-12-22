البرلمان الليبي: أردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا، تجنبا لحدوث احتكاك مع دول المتوسط.
وأكد صالح أن الليبيين أيضا يقفون صفا واحدا في رفض إرسال قوات تركية، وفقا لقناة "ليبيا".
وناشد صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق، بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح.
وأشاد رئيس البرلمان بدور مصر والإمارات والسعودية في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.
كان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وصل رفقة وفد رفيع المستوى إلى مدينة بنغازي حيث كان في استقباله رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.
وأكد صالح أن الليبيين أيضا يقفون صفا واحدا في رفض إرسال قوات تركية، وفقا لقناة "ليبيا".
وناشد صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق، بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح.
وأشاد رئيس البرلمان بدور مصر والإمارات والسعودية في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.
كان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وصل رفقة وفد رفيع المستوى إلى مدينة بنغازي حيث كان في استقباله رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.