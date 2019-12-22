البرلمان الليبي: أردوغان لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا

أردوغان يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا.. اتفاق بين السراج والرئيس التركي للتعاون الأمني والمناطق البحرية.. مصر ترفض بشدة الاتفاقات بين الجانبين.. ومسئول ليبي يؤكد: الاتفاق مصلحة إخوانية قطرية