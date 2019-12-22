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مرأة

طريقة عمل الكريب بدون بيض .. لن يأخذ إلا 30 دقيقة فقط

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:31 م
طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب بدون بيض
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أمينة الدسوقى
طريقة عمل الكريب بدون بيض، سهلة وبسيطة خاصة أنه لا يخلو منزل دون وجود شخص عاشق للكريب لذلك فإن طريقة عمل الكريب لن تكون صعبة على ربة المنزل التى تريد تقديم كافة الابتكارات فى طبخاتها ووصفاتها بدلا من شراء الأطعمة من الخارج لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل الكريب بدون بيض والتى لن تأخذ من وقتك إلى نصف ساعة تقريبا فضلا عن تقديم العديد من الوصفات المختلفة.

طريقة عمل الكريب بدون بيض

يعتمد الكريب وفقا لما تريده ربة المنزل بمعنى من الممكن أن تضيف إلى المكونات التالية النكهات التى تريدها أو تلغى أحد المكونات وفقا للمذاق التى تسعى للحصول عليه لذلك فى البداية سنستعرض لكى سيدتى طريقة عمل الكريب بدون بيض الشيف محمد حامد والتى تحتاجين فيها لتلك المكونات :-

مكونات العجينة

- 4 أكواب دقيق
-رشة سكر
- رشة ملح
- ملعقتين زبدة سايحة
- ثلاثة أكواب لبن

أما مكونات حشوة الكريب تضممن:
- مايونيز
- كاتشب
- طماطم
- خيار مخلل
- جبن موتزاريلا
- مستردة

طريقة عمل الكريب بدون بيض الشيف محمد حامد

- قومى بوضع الدقيق والسكر والملح فى بولة ثم امزجى الخليط مع بعضه ثم ضيفي اللبن إلى الخليط وقومى بالتقليب باستخدام المضرب اليدوى أو بيديكى إلى أن يصبح الخليط متجانس

- قومى بعدها بتسخين طاسة ودهنها بالزيت ثم نضع الخليط على شكل دائرى، واقلبي الكريب على الوجه الاخر ليستوى وهكذا إلى أن تقومى بإنهاء العجينة.

- قومى بحشو الكريب كما تشائين مثلا باضافة الكاتشب والمايونيز والجبنة الموتزريلا، ثم قدميها.

أما نصائح الشيف محمد حامد للحصول على كيب كما هو موجود فى المطاعم
- عليكى ترك عجينة الكريب ترتاح قليلا قبل خبزها حتى لا تلتصق بالطاسة.
- إذا كنتى تريدين إضافة البيض عليكى الاستغناء عن اللبن
- اذا كنتى من محبى الخيار المخلل مع الكريب عليكى بوضع الخيار مع معلقة سكر و خل وعصير ليمونه ونضعها إناء به ماء عالنار مع اضافة ملح ثم تركه حتى يبرد وبعدها قومى بتقديمه.

طريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن

أما الوصفة الأخرى لطريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن والتى تحتاجين فيها إلى المكونات التالية:-
- 2 كوب دقيق
-رشة ملح
- رشة فلفل اسود
- زبدة سائحه
- لبن دافئ
- زيت نباتي


طريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن

- قومى بإضافة البيض والملح والفلفل والزيت الزبدة السائحه ومزجها مع بعضها البعض
- ثم ضيفي الدقيق الى الخليط مع تقليب المكونات جيدا
- بعد مزج المكونات مع بعضها ضيفي اللبن تدريجيا وتقليب الخليط
- يجب ترك الخليط ليرتاح 10 دقائق
- بعدها ضعى الخليط على طاسة ساخنة وتقليبها جيدا إلى ان تستوى وتنتهى من الكمية المطلوبة
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