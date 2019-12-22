بدون جراحة وعمليات.. وصفة سحرية لعلاج البواسير نهائيا

تعتبر البواسير هي احدي المشكلات التي تواجه الكثير، حيث إن الإصابة تكون بمنطقة حساسة تجعل الشخص المصاب في حالة تعب شديد، وبالرغم من أن علاج البواسير صعب أحيانا، إلا أن هناك علاجات طبيعية كان يستخدمها العرب في علاج البواسير، وكان أنجحها على الإطلاق وقدم المعالج بالطب البديل أحمد عبد الجليل وصفة لعلاج البواسير في اسبوع وهي :
وصفة سهلة وبسيطة وطبيعة خالية من المواد الكمياوية من شجرة تسمى السرو ويعرفها جيدا العرب وأهل سيناء .
الطريقة:
تأخذ 7 حبات من شجرة السرو وتوضع في مقلاه وتوضع علي النار حتي تصبخ يابسة تماما وتدق الحبات وتصبح بودرة خفيفة وتغربل جيدا ويضاف لها كمية من زيت الزيتون حتي يصبح البودرة متجانسة مع الزيت وتكون علي شكل مرهم ويدهن كل يوم ليلا بمنطقة التهاب البواسير وتجد النتيجة بعد اسبوع وتغنيك عن الادوية والجراحة .
وصفة سهلة وبسيطة وطبيعة خالية من المواد الكمياوية من شجرة تسمى السرو ويعرفها جيدا العرب وأهل سيناء .
الطريقة:
تأخذ 7 حبات من شجرة السرو وتوضع في مقلاه وتوضع علي النار حتي تصبخ يابسة تماما وتدق الحبات وتصبح بودرة خفيفة وتغربل جيدا ويضاف لها كمية من زيت الزيتون حتي يصبح البودرة متجانسة مع الزيت وتكون علي شكل مرهم ويدهن كل يوم ليلا بمنطقة التهاب البواسير وتجد النتيجة بعد اسبوع وتغنيك عن الادوية والجراحة .