بسبب ذقنه: متابع يحرج أحمد فهمي أمام جمهوره والأخير يرد.. شاهد

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أحمد فهمي بنيولوك غريب بذقن كثيفة مع ارتداء جاكت وقميص مع بنطلون ترنج مرفوع من الساق اليمنى لأسفل الركبة وهو ما لقي تعجب عدد كبير من متابعيه.



وجاء تعليق أحد متابعيه قائلا "احلق دقنك المقرفه دي والنبي" ليرد الفنان احمد فهمي عليه قائلا "هديني انت الشرط الجزائي بتاع الفيلم".



وجاء تعليق متابع آخر له "انت مفكر نفسك هتنشر موضة ولا هتسيق" ليرد احمد فهمي قائلا " وانت فاكر نفسك هتضحك".



وكان "فهمي" أجرى منظارا تبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة وتم إجراء عملية بسيطة في المريء منذ أسبوع.