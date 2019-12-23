بعد تعدد وفيات جراحة إستئصال اللوزتين للأطفال.. تعرف علي الأسباب وشروط إجرائها

توفيت الطفلة "چوري رامي ربيع"، 5 سنوات، بعد إجرائها جراحة اللوز، حيث صاحبها مضاعفات ونزيف، بعد إجراء الجراحة، وكانت الطفلة تعاني من صعوبة في التنفس، ورأت الطبيبة "ر. ف."، أن الحالة تستوجب تدخلا جراحيا لإجراء عمليتي اللوز واللحمية، ولكن ظلت الطفلة تنزف حتى توفيت ، وطالب والد الطفلة بوقفها عن العمل، وشطبها نهائيًا من نقابة الأطباء.





وفيات الأطفال .



وخلال شهر ديسمبر الماضي، توفيت أيضا الطفلة "نورا جاد الكريم علي"، ٥ سنوات، مقيمة بمنطقة المنشية بنقادة بمحافظة الأقصر ، بعد إجرائها جراحة إستئصال "اللوزتين" بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة نقادة، حيث أصيبت بمضاعفات وساءت حالتها بعد الجراحة ولفظت أنفاسها داخل المستشفى ، حيث تبين قطع شريان أثناء الجراحة ولم يتم السيطرة علي النزيف لحين الوفاة، واتهم والدها الطبيب بالتسبب في وفاتها خلال محضر رسمي، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

سبتمبر 2018



وخلال العام الماضي، لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، أثناء قيام طبيب بإجراء عملية “لوز” لها داخل مستشفى الفاروق التخصصي بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتدعي روان رمضان فريك، 4 أعوام، وقد أوصي الطبيب "ياسر. ج"، بإجراء الجراحة لها بعد إجراء الفحوصات الطبية، ولكن بعدها تعرضت الطفلة للنزيف وبرودة الجسد واصفرار الأطراف ، واضطروا لدخولها غرفة العمليات مرة أخرى ، وتوفيت نتيجة إهمال طبي من قبل الطبيب.

أكتوبر 2018



كما تعرضت الطفلة ندي محمد إبراهيم للوفاة، بعد إجراء جراحة اللوزتين، بأحد المستشفيات الخاصة في الخصوص بمحافظة قنا، وأكد والدها، أن الطفلة ظلت بغرفة العمليات قرابة الساعتين، وادعوا أن الطفلة كانت تعاني من حساسية وتعرضت لمضاعفات، وتوفت نتيجة توقف عضلة القلب، وكانت الطفلة غارقة في دمائها داخل غرفة العمليات، وطالب والد الطفلة بمحاسبة الطبيب.

نوفمبر 2017



كما توفيت الطفلة مروة محمود عبدالهادي،11 عاما، أثناء إجراء جراحة اللوزتين بإحدى المستشفيات بمحافظة الدقهلية مركز شربين قرية الضهرية ، وأكد والد الطفلة أن الطبيب الذي أجرى العملية لطفلته تسبب في وفاة 3 حالات داخل تلك المستشفى ومازال يعمل حتى الآن ويجري عمليات جراحية.

ما هي الجراحة



وتعرف جراحة استئصال اللوزتين، بأنها عملية جراحية لإزالة كلتا اللوزتان من التجويف الذي على جانبي البلعوم والذي يُدعي بالحفرة اللوزية، وتجري العملية في حالات التهاب اللوزتين الحاد المتكرر، انقطاع النفس الانسدادي النومي، انسداد المجرى التنفسي الأنفي ، الشخير، الخناق و خراج اللوزة. حيث يوصي الأطباء بإجراء استئصال اللوزتين في حالات التهاب الحلق المتكررة بمعدل 7 مرات على الأقل في العام الماضي ، أو 5 مرات على الأقل لكل عام من العامين الماضيين، أو 3 مرات على الأقل لكل عام من الثلاث أعوام الماضية.

حالات الجراحة

فيما يري دكتور محمد عبدالله، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن استئصال اللوزتين للأطفال ، عندما يكون هناك إلتهابات متكررة، أو عند تضخم حجمهما، وتعيق التنفس، وعلى الأهل عدم إجرائها، إلا عندما يحدث إلتهاب بها أكثر من 5 مرات سنويا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 7 أعوام، لأن عدم إجرائها قد يؤدي التهاب الكليتين وصمامات القلب، وانخفاض نسبة الأوكسجين ووصوله إلى دماغه، مما يؤثر على ذكاء الطفل ونومه.

أسباب الوفاة



وحول أسباب الوفاة لبعض حالات الأطفال ، أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أنه ربما تكون بسبب مشاكل التخدير، أو غياب التجهيزات اللازمة للجراحة، وإجرائها بـأماكن عشوائية كالعيادات والمراكز الطبية غير المؤهلة، ولا تشكل ظاهرة ولكن حالات معدودة، وبالنسبة لنزيف الاطفال بعد الجراحة، فهو سوء تقدير من الجراح وقطع أحد الشرايين أثناء الجراحة، والتعامل معه علي أنه مشكلة بسيطة، ويكون ذلك ناجم عن قلة خبرة الجراح ولا يستطيع التعامل معه.

حالات خطيرة