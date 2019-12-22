AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة بحي ثان الزقازيق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:16 م
أيقاف أعمال بناء
أيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة بحي ثان الزقازيق
Advertisements
محمد الطحاوي
قاد المحاسب أحمد جابر رئيس حي ثان الزقازيق حملة لوقف بناء في إحدى العمارات المخالفة بشارع صلاح الدين بنطاق الحي وتشكلت الحملة من قسم الإزالة والإشغالات وذلك بعد إصدار قرار وقف الأعمال.

أكد المحاسب "أحمد جابر" رئيس الحي إن المبني صدر له رخصة لكنه خالف بنود الترخيص وهذا ما دفع لتطبيق القانون بوقف الأعمال مشيرا الي أنه تم التحفظ على معدات بناء(خلاطه) وجميع مواد البناء وإيداعها بمخزن مضبوطات الحي.

وشدد رئيس الحي علي أن هذه الحملات مستمرة لمنع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.

كما استطاعت رئاسة حي ثان الزقازيق من وقف أعمال بناء في عمارة سكنية مخالفه والتحفظ على معدات البناء (خلاطه) وكذلك مواد البناء بالقومية.

كان رئيس حي ثان الزقازيق قد كلف قسم الإزالة بالتوجه إلى عمارة سكنيه تحت الإنشاء خلف مستشفى الحرمين بمنطقة القومية واتخاذ الاجراءات القانونية.
إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة بحي ثان الزقازيق
إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة بحي ثان الزقازيق
إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة بحي ثان الزقازيق
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان

صدمة العمر .. أب يكتشف كارثة بقبر ابنه الصغير .. لن تصدق ماذا وجد

تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

أصيلة ما طلعتش أصيلة | جبروت زوجة وضعت منوما لزوجها وقتلته بمساعدة عشيقها بالقليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور