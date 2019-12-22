إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة بحي ثان الزقازيق

قاد المحاسب أحمد جابر رئيس حي ثان الزقازيق حملة لوقف بناء في إحدى العمارات المخالفة بشارع صلاح الدين بنطاق الحي وتشكلت الحملة من قسم الإزالة والإشغالات وذلك بعد إصدار قرار وقف الأعمال.



أكد المحاسب "أحمد جابر" رئيس الحي إن المبني صدر له رخصة لكنه خالف بنود الترخيص وهذا ما دفع لتطبيق القانون بوقف الأعمال مشيرا الي أنه تم التحفظ على معدات بناء(خلاطه) وجميع مواد البناء وإيداعها بمخزن مضبوطات الحي.



وشدد رئيس الحي علي أن هذه الحملات مستمرة لمنع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.



كما استطاعت رئاسة حي ثان الزقازيق من وقف أعمال بناء في عمارة سكنية مخالفه والتحفظ على معدات البناء (خلاطه) وكذلك مواد البناء بالقومية.



كان رئيس حي ثان الزقازيق قد كلف قسم الإزالة بالتوجه إلى عمارة سكنيه تحت الإنشاء خلف مستشفى الحرمين بمنطقة القومية واتخاذ الاجراءات القانونية.