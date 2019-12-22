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رياضة

الدورى الإسباني| أتليتكو مدريد يهزم ريال بيتيس 2-1 ويتقدم للمركز الرابع..فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ريال بيتيس 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة والتي شهدت فوز ريال سوسيداد على أوساسونا 4 - 3 وليجانيس على ضيفه إسبانيول 2 - صفر.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد أنخل كوريا وألفارو موراتا في الدقيقتين 58،84 على الترتيب، فيما سجل هدف ريال بيتيس مارك بارترا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراتين والتعادل في ثماني مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.
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