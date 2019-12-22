AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق ساخر من جوزيه مورينيو بعد طرد نجم توتنهام أمام تشيلسي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:39 م
لقطة طرد سون أمام
لقطة طرد سون أمام تشيلسي
Advertisements
إسماعيل محمود
سخر البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني لنادي توتنهام ، من حالة الطرد التي تعرض لها لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي تشيلسي اليوم ، في قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه سون بعد تدخل بدون كرة مع الألماني أنطوني روديجر مدافع نادي تشيلسي ، وذلك بالرجوع لتقنية الفار.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية بعد المباراة :"إيفرتون سون كان يبكي بسبب ما حدث لأندريه جوميز، الآن سون يبكي لأنه كسر أضلاع روديجر، طرد سون غير صحيح، لقطة سون وروديجير هي بطاقة صفراء لروديجير."

وكان نادي تشيلسي قد حسم الديربي اللندني أمام توتنهام بالفوز عليه بهدفين نظيفين،ليرتفع رصيد البلوز للنقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 26 في المركز السابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغيير وحيد من مورينيو في مباراته الأوروبية الأولى مع توتنهام ضد أولمبياكوس

ريمونتاد توتنهام تقتل أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يفلت من الخسارة أمام بورنموث.. وسقوط ثان لـ تشيلسي

مورينيو يحرج سون عقب نهاية مباراة توتنهام و بورنموث | فيديو

الدوري الإنجليزي | مورينيو بتشكيل هجومي لـ توتنهام في ليلة عودته لمسرح الأحلام

الدوري الإنجليزي..تريزيجيه يسجل وفريقه يخسر أمام تشيلسي

ترشيحاتنا

أستاذ قانون جنائي: المحكمة استخدمت أقصى عقوبة ضد راجح فى قضية شهيد الشهامة .. فيديو

منظمة حقوقية تدعو مصر والخليج لحظر تداول الليرة التركية في البنوك العربية.. اعرف السبب

جركن بنزين وجثة متفحمة.. أحلام حرقت نجل زوجها أثناء نومه.. والجنايات تحيلها للمفتي

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

أمطار ورياح وبرودة .. الأرصاد تكشف موعد بدء عدم اضطراب الأحوال الجوية.. فيديو

رشيقة دائما.. ياسمين صبري تستعرض فنون الباليه في صالة الجيم .. شاهد

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الدوري المغربي.. نجم الزمالك السابق يرجح كفة الرجاء أمام الوداد في ديربي البيضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور