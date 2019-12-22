تعليق ساخر من جوزيه مورينيو بعد طرد نجم توتنهام أمام تشيلسي

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني لنادي توتنهام ، من حالة الطرد التي تعرض لها لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي تشيلسي اليوم ، في قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.



وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه سون بعد تدخل بدون كرة مع الألماني أنطوني روديجر مدافع نادي تشيلسي ، وذلك بالرجوع لتقنية الفار.



وقال مورينيو في تصريحات صحفية بعد المباراة :"إيفرتون سون كان يبكي بسبب ما حدث لأندريه جوميز، الآن سون يبكي لأنه كسر أضلاع روديجر، طرد سون غير صحيح، لقطة سون وروديجير هي بطاقة صفراء لروديجير."



وكان نادي تشيلسي قد حسم الديربي اللندني أمام توتنهام بالفوز عليه بهدفين نظيفين،ليرتفع رصيد البلوز للنقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 26 في المركز السابع.