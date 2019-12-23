حصاد المجلس القومي للإعاقة 2019.. بروتوكلات تعاون مع الداخلية والأوقاف.. تمكين المرأة وربط تقني للشكاوى

يهتم المجلس القومي للإعاقة بتقديم جميع أنواع العون والمساعدة لأشخاص ذوي الإعاقة، ويهتم أيضا بمعرفة مشاكلهم وتوفير لهم الحلول الممكنة ويرصد صدى البلد أهم إنجازات المجلس القومي لشئون الإعاقة في عام 2019.





- قانون الأشخاص ذوي الإعاقة:

شارك المجلس القومي لشئون الإعاقة في إعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم إصدار قانون (10) من مجلس النواب هذا العام.









القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:

استطاع المجلس أن يشارك برأي بشأن إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بدلًا من المجلس القومي لشئون الإعاقة، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ.





ندوة عن قوانين والحقوق:

نظم المجلس ندوة بعنوان " أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بعد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " لتبادل الخبرات الدولية في التامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، بحضور الدكتورة جانيت لورد خبير دولي في قوانين الإعاقة أستاذ القانون، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أغسطس





التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:

تعاون المجلس مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لعمل "دراسة للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر" في أواخر عام 2018 إلى منتصف 2019 ، من أجل الإعداد لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإعاقة.





خريطة وطنية للإعاقة:

شارك المجلس مركز المعلومات في إنشاء خريطة وطنية للإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية .





ربط تقني للشكاوى:

تعاون المجلس مع مركز المعلومات لعمل ربط تقني علي بوابة الشكاوي الحكومية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية، وتدريب عدد من العاملين بالمجلس على كيفية إدخال الشكاوي التي تقدم للمجلس على منظومة الشكاوي الحكومية.





تمكين المرأة ذات الإعاقة:

التعاون مع المجلس القومي للمرأة من أجل تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتعزيز وحماية حقوقها وتعزيز كرامتها وتأمين الحياة الكريمة لها.





التعاون مع الأوقاف:

تعاون المجلس القومي للإعاقة مع وزارة الأوقاف لزيادة الوعي والتثقيف الديني، لدى الأشخاص ذوي الإعاقة و بصفة خاصة " الإعاقة السمعية".





وتم تنفيذ مجموعة ندوات تحمل عنوان " التثقيف الديني لمترجمي لغة الإشارة " من خلال ترشيح عدد من الأئمة لتثقيف مترجمي الإشارة والإجابة على أسئلة الصم وتوثيق الأسئلة والإجابات لنشرها على موقع المجلس بلغة الإشارة ، وعمل توعية مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الإعاقة السمعية.





وزارة الداخلية:

يقوم المجلس بتدريب وتوعية رجال الشرطة (الضباط والضابطات) بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم من خلال المحاضرات المخصصة لذلك بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.





نظم المجلس بالتعاون مع الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "حق التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل التشريعات الوطنية".





10 بروتوكولات:

يعمل المجلس على التكافل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لتحقيق اكبر عائد للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع بعض الهيئات وهي:





وزارة الداخلية .





اتحاد جمعيات أندية روتاري مصر .





منظمة العمل الدولية .





وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .





مؤسسة أخبار اليوم الصحفية .





بيت الزكاة والصدقات المصري .





وزارة الأوقاف .





بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا .





المجلس القومي للمرأة .





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



