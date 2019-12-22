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طريقة عمل خبز بالقرع للشيف نجلاء الشرشابي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل خبز بالقرع بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير خبز بالقرع:
3 كوب دقيق
1 كوب قرع مسلوق ومهروس
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح

طريقة عمل خبز بالقرع:
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح ويضاف الزيت والقرع والماء حسب الحاجة
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة وتوضع في طاسة ساخنة على النار
* تقلب على الوجه الآخر وتقدم عند تمام النضج
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