طريقة عمل خبز بالقرع للشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل خبز بالقرع بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير خبز بالقرع:

3 كوب دقيق

1 كوب قرع مسلوق ومهروس

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح



طريقة عمل خبز بالقرع:

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح ويضاف الزيت والقرع والماء حسب الحاجة

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة وتوضع في طاسة ساخنة على النار

* تقلب على الوجه الآخر وتقدم عند تمام النضج