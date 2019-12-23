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مرأة

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
زوجات المشاهير
زوجات المشاهير
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هاجر هانئ
زوجات النجوم و المشاهير دائما يكونّ محط أنظار وسائل الأعلام ومواقع السوشيال ميديا، فقد تألقت الكثير منهمن خلال عام 2019، وذلك أثناء ظهورهن فى المناسبات العامة أو الخاصة كأعياد الميلاد و غيرها.

تهتم الكثير من زوجات المشاهير بمظهرهن واختيار الأزياء والألوان التى تميزهن وتمنحهن شكلا جذابا وأنيقا، فبعضهن يتابع أحدث صيحات الموضة مثل بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى و التى تعمل حاليا مصممة أزياء.

فقد تنوعت إطلالات زوجات المشاهير خلال 2019، بين الأزياء التى أخذت الطابع الكلاسيك، والتصميمات الكاجوال و العصرية التى ظهرن بها فى بعض المناسبات.

فمن أبرز زوجات المشاهير اللاتى تألقن خلال عام 2019، هن خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، و الإعلامية فاتن موسي زوجة مصطفى فهمى، و رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصرى.

ولم تقتصر الأناقة على النجمات المذكورات فحسب، لكن خطفت الأنظار أيضا دانيا البناوى زوجة الفنان كريم فهمى، ويارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، وغيرهن ...

وإليكم اطلالات النجمات التي ظهرن بها على مدار 2019 ...  

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور
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