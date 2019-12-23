مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور





وإليكم اطلالات النجمات التي ظهرن بها على مدار 2019 ...





و المشاهير دائما يكونّ محط أنظار وسائل الأعلام ومواقع السوشيال ميديا، فقد تألقت الكثير منهمن خلال عام 2019، وذلك أثناء ظهورهن فى المناسبات العامة أو الخاصة كأعياد الميلاد و غيرها.تهتم الكثير منبمظهرهن واختيار الأزياء والألوان التى تميزهن وتمنحهن شكلا جذابا وأنيقا، فبعضهن يتابع أحدث صيحات الموضة مثل بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى و التى تعمل حاليا مصممة أزياء.فقد تنوعت إطلالاتخلال 2019، بين الأزياء التى أخذت الطابع الكلاسيك، والتصميمات الكاجوال و العصرية التى ظهرن بها فى بعض المناسبات.فمن أبرزاللاتى تألقن خلال عام 2019، هن خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، و الإعلامية فاتن موسي زوجة مصطفى فهمى، و رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصرى.ولم تقتصر الأناقة على النجمات المذكورات فحسب، لكن خطفت الأنظار أيضا دانيا البناوى زوجة الفنان كريم فهمى، ويارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، وغيرهن ...