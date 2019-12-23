AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ترفض الكشف عن اسم خطيبها .. أول تعليق من دانا حلبي علي ارتباطها .. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
دانا حلبي
دانا حلبي
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تضع فيه حدا للأقاويل حول خطوبتها والتي انتشرت أمس.

وقالت دانا حلبي في الفيديو : نعم أنا ارتبطت بشخص وإننا حاليا في مرحلة الخطوبة وندرس بعضنا البعض وسعيدة بهذه الخطوة في حياتى الشخصية.

وأضافت دانا حلبي قائلة : لن أكشف عن اسم خطيبي لأننا مازلنا في مرحلة التفاهم بيننا وعندما أتخذ قرار الارتباط الرسمي أو الزواج سأعلن عنه.

يذكر أن دانا حلبي أثارت كثيرا من الجدل في الساعات القليلة الماضية خاصة بعد خطوبتها وهناك كثير من الأقاويل التي تتردد حول خطوبتها من الفنان السوري عبد المنعم عمايري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التالتة تابتة.. نادين الراسي تعلن عن خطبتها رسميا وتعرف على حبيبها

حضن رومانسي | أول ظهور لـ نادين الراسي مع خطيبها تعرف عليه

بعد مديرة أعمال أنغام.. تعرف على عدد خطوبات محمد الشرنوبي وسر خلافاته مع سارة الطباخ

بعد خطوبته من مديرة أعمال أنغام| محمد الشرنوبي مطلوب.. وهذه القصة الكاملة لعلاقتهما

القصة الكاملة لخطوبة محمد الشرنوبي وراندا رياض.. المطرب يتصدر جوجل.. ورد فعل غير متوقع من أنغام بعد ارتباط مديرة أعمالها

جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة؟

عمرها 5000 سنة وسميت رافيا| معلومات لا تعرفها عن مدينة رفح

حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها.. الإفتاء توضح| فيديو

محسن عوض الله : أردوغان وراء توتر العلاقات المصرية التركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر