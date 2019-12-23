ترفض الكشف عن اسم خطيبها .. أول تعليق من دانا حلبي علي ارتباطها .. فيديو





نشرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تضع فيه حدا للأقاويل حول خطوبتها والتي انتشرت أمس.وقالت دانا حلبي في الفيديو : نعم أنا ارتبطت بشخص وإننا حاليا في مرحلة الخطوبة وندرس بعضنا البعض وسعيدة بهذه الخطوة في حياتى الشخصية.وأضافت دانا حلبي قائلة : لن أكشف عن اسم خطيبي لأننا مازلنا في مرحلة التفاهم بيننا وعندما أتخذ قرار الارتباط الرسمي أو الزواج سأعلن عنه.يذكر أن دانا حلبي أثارت كثيرا من الجدل في الساعات القليلة الماضية خاصة بعد خطوبتها وهناك كثير من الأقاويل التي تتردد حول خطوبتها من الفنان السوري عبد المنعم عمايري.