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الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحول الجوية.. غدا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
الطقس
الطقس
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البهي عمرو
أفادت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، ولكن هناك شبورة على الطرق الصحراوية والزراعية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن السائقين والمواطن عليهم السير بسرعات منخفضة منعًا لحدوث مشكلات على الطرق، للحفاظ على الأرواح.

وأشار إيمان شاكر، إلى أن الطقس غدا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية،مع توقعات بسقوط أمطار في بعض المحافظات وهي: الاسكندرية ومطروح، والعريش رفح وبورسعيد، وبلطيم ورشيد".

وكشفت إيمان أنه من يوم الخميس سيكون هناك أمطار غزيرة على القاهرة ومدن القناة.

وأوضحت إيمان شاكر، أن البلاد ستشهد حالة من الرياج الشديد و حالة عد الاستقرار ستستمر حتى يوم الجمعة القادمة.
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