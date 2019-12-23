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الأرصاد تحذر من استمرار الشبورة المائية الكثيفة .. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأن الشبورة المائية ستستمر خلال الفترة المقبلة فى الصباح الباكر وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأوصى الدكتور محمود شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، السائقين بتوخى اقصى درجات الحذر خلال القيادة، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، كما نصح المارة بالتزام أماكن عبور المشاة.

ونوه إلى أن الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأثرية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن هناك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن مصر تتعرض خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى 27 ديسمبر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الفترة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.



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