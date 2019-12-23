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الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية وجنوب الدلتا ..فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ، إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا ،لافتا إلى أن نتيجة هذا الاستقرار أدى إلى تكوين الشبورة المائية على الطرق في فترة الصباح الباكر ، وتبدأ تتحسن الرؤية عن سطوع الشمس وتدفئة المكان نهارا .

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال الهاتف المذاع ببرنامج " 8 الصبح " على فضائية "dmc " ، أن فرص سقوط الأمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح .

وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ، إلى أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط وقت الذروة ، مضيفا أن اليوم ،23-12-2019 ، الساعه 12 الظهر يبدأ نشاط الرياح على الطرق المكشوفة والصحراوية ، وخاصة المؤدية إلى غرب البلاد ، ولكنها غير مؤثرة على الرؤية .

وتابع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ، أن الطقس يعانى من حالة عدم الاستقرار ، تبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهى يوم الجمعة ، مؤكدا أن الرياح تنشط فى المناطق الجنوبية الغربية ، خاصا على شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد الرياح الجنوبية الغربية .

ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ،إلى ان الرياح محملة بمجموعة من الأتربة من الصحراء الغربية ، وتقل الرؤيه الافقيه مع انخفاض درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات .

وذكر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد ،أن غرب البحر المتوسط يشهد اضطراب نتيجة نشاط الرياح ، ولكن اعتبارا من الغد حتى الجمعة اضطراب شديد يصل ارتفاع الموج الى 5 أمتار في العمق مما يؤدي الى اعاقة كاملة فى حركة ملاحة البحر المتوسط .

وأوضح : أن البحر الأحمر وخليج السويس مهيان لكافة عمليات الصيد والملاحة ،مضيفا أن فرصة سقوط أمطار غدا غزيرة على السواحل الشمالية وجنوب الدلتا وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على نهاية الأسبوع .
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